"Зенит" сыграет товарищеские матчи с "Ваккером" и "Левски"

"Зенит" на своем официальном сайте опубликовал информацию про первый межсезонный сбор. Сегодня игроки и тренеры сине-бело-голубых ушли в летний отпуск до 14 июня, когда команда должна собраться в Санкт-Петербурге для прохождения медосмотра. После этого она отправится на сбор в Австрию.

Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).

Матчи 1-го тура РПЛ-2019/20 состоятся ориентировочно 13-14 июля 2019 года.

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