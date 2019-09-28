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«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

28 сентября 2019, 12:17
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«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Результаты опроса

проголосовало: 9532
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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