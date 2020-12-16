«Зенит» — «Спартак»: онлайн трансляция матча начнется в 20.00
10:15
В среду, 16 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Красно-белые не обыгрывали «Зенит» с ноября 2017 года. В первом круге нынешнего сезона команды сыграли вничью 1:1.
Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак»
Результаты опроса
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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