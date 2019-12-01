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«Зенит» — «Спартак»: не все кричалки в адрес Дзюбы удается заглушить

1 декабря 2019, 19:54
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Во время матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на стадионе заработали специальные шумовые установки, которые глушили выкрики болельщиков красно-белых.

На матче «Зенит» — «Спартак» глушат кричалки фанатов красно-белых про Дзюбу

Сектор красно-белых в этот момент зарядил оскорбительную кричалку в адрес Артема Дзюбы. Однако из-за включенной установки ничего не было слышно. При этом следующая кричалка против форварда не была заглушена. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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