«Зенит» — «Спартак»: не все кричалки в адрес Дзюбы удается заглушить
1 декабря 2019, 19:54
Во время матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на стадионе заработали специальные шумовые установки, которые глушили выкрики болельщиков красно-белых.
На матче «Зенит» — «Спартак» глушат кричалки фанатов красно-белых про Дзюбу
Сектор красно-белых в этот момент зарядил оскорбительную кричалку в адрес Артема Дзюбы. Однако из-за включенной установки ничего не было слышно. При этом следующая кричалка против форварда не была заглушена. (Дмитрий Зимин)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...