Валуев: «Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство»
15 декабря 2020, 11:42
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19 тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
— Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать, — сказал Валуев «СЭ». — Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности.
Сезон переварил за экватор, а за первое место идет большая борьба. Если просматривать наш внутренний суп в виде футбола, наверное, это связано с тем, что соперники сами подтянулись к «Зениту». Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечет большое внимание к матчу.
Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
(Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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