РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: Кутепов получил желтую карточку и пропустит матч с «Ростовом»

1 декабря 2019, 19:37
Теги:

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил желтую карточку в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Для 26-летнего россиянина это предупреждение стало четвертым в премьер-лиги, он пропустит встречу 19-го тура с «Ростовом».

Ранее Кутепов забил в свои ворота.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир