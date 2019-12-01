«Зенит» — «Спартак»: Кутепов получил желтую карточку и пропустит матч с «Ростовом»
1 декабря 2019, 19:37
Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил желтую карточку в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
Для 26-летнего россиянина это предупреждение стало четвертым в премьер-лиги, он пропустит встречу 19-го тура с «Ростовом».
Ранее Кутепов забил в свои ворота.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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