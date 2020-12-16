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Шмаров дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

17:32
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, как сложится матч 19-го тура Тинькофф-РПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».

— Конечно, «Зенит» будет играть первым номером, — цитирует RT Шмарова. — При этом я не думаю, что петербуржцы станут рисковать и идти вперёд большими силами. Им придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, чтобы не прозевать контратаку. Может, «Спартак» окажется чуть посвежее. Но на первый план выйдут эмоции. Как говорил Николай Петрович Старостин, выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря, начало — в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/813552-shmarov-prognoz-spartak-zenit

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Результаты опроса

проголосовало: 14010
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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