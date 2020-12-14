«Зенит» при Карасеве в Петербурге: 16 матчей, 12 побед, 0 поражений
Матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Спартак» будет судить москвич Сергей Карасев. Ему, как арбитру ФИФА, в виде исключения разрешено обслуживать игру между московской и немосковской командами.
Карасев часто обслуживал игры с участием сине-бело-голубых. И, как правило, приносил им удачу: 21 победа и всего три поражения в 33 встречах. В Санкт-Петербурге зенитовцы при нем провели 16 матчей, одержали 12 побед и ни разу не проиграли.
Столичный рефери впервые будет судить гостевую встречу красно-белых с командой не из Москвы. (Александр Бобров)
«Зенит» при судействе Карасева
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13.08.2008
|
Терек (д)
|
3:1
|
02.08.2009
|
Сатурн (г)
|
2:2
|
13.09.2009
|
Ростов (д)
|
2:0
|
25.04.2010
|
Терек (д)
|
0:0
|
31.07.2010
|
Рубин (д)
|
2:0
|
03.10.2010
|
Спартак Нч (г)
|
3:2
|
24.04.2011
|
Крылья Советов (д)
|
3:0
|
18.09.2011
|
Рубин (г)
|
3:2
|
11.03.2012
|
Кубань (д)
|
1:1
|
22.09.2012
|
Крылья Советов (г)
|
2:2
|
20.10.2012
|
Кубань (д)
|
1:0
|
30.11.2012
|
Спартак (г)
|
4:2
|
31.03.2013
|
Терек (г)
|
3:0
|
02.11.2013
|
Амкар (д)
|
1:1
|
24.03.2014
|
Крылья Советов (д)
|
2:1
|
03.12.2014
|
Рубин (г)
|
1:0
|
07.03.2015
|
Урал (д)
|
3:0
|
12.04.2015
|
Рубин (д)
|
1:1
|
23.05.2015
|
Амкар (г)
|
0:1
|
21.11.2015
|
Урал (д)
|
3:0
|
05.03.2016
|
Краснодар (г)
|
0:0
|
24.04.2016
|
Ростов (г)
|
0:3
|
06.11.2016
|
Терек (г)
|
1:2
|
02.12.2017
|
Урал (д)
|
2:1
|
04.11.2018
|
Ахмат (д)
|
1:0
|
20.04.2019
|
Краснодар (г)
|
3:2
|
28.07.2019
|
Оренбург (г)
|
2:0
|
21.09.2019
|
Рубин (д)
|
5:0
|
19.10.2019
|
Ростов (д)
|
6:1
|
05.07.2020
|
Краснодар (г)
|
4:2
|
22.07.2020
|
Ростов (г)
|
2:1
|
19.09.2020
|
Урал (г)
|
1:1
|
21.11.2020
|
Ахмат (г)
|
2:2
Всего: 33 матча, +21=9-3 (69-31)
«Спартак» при судействе Карасева
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
14.01.2010
|
Динамо (д)
|
0:1
|
22.06.2011
|
Динамо (д)
|
0:2
|
28.08.2011
|
ЦСКА (д)
|
2:2
|
25.03.2012
|
Динамо (г)
|
3:1
|
13.05.2012
|
Локомотив (г)
|
2:0
|
11.11.2012
|
Краснодар (д)
|
2:0
|
30.11.2012
|
Зенит (д)
|
2:4
|
16.03.2013
|
Локомотив (д)
|
0:0
|
21.04.2013
|
ЦСКА (г)
|
2:2
|
14.09.2014
|
Торпедо (д)
|
3:1
|
08.05.2016
|
Динамо (д)
|
3:0
|
18.07.2017
|
Динамо (г)
|
2:2
|
13.05.2018
|
Динамо (д)
|
0:1
|
23.09.2018
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
02.12.2018
|
Локомотив (д)
|
2:1
|
19.08.2019
|
ЦСКА (д)
|
2:1
|
29.02.2020
|
Динамо (г)
|
2:0
|
23.08.2020
|
Локомотив (д)
|
2:1
|
13.09.2020
|
ЦСКА (г)
|
1:3
Всего: 19 матчей, +9=5-5 (27-27)
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