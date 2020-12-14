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Судейство

«Зенит» при Карасеве в Петербурге: 16 матчей, 12 побед, 0 поражений

14 декабря 2020, 22:50
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Спартак» будет судить москвич Сергей Карасев. Ему, как арбитру ФИФА, в виде исключения разрешено обслуживать игру между московской и немосковской командами.

Карасев часто обслуживал игры с участием сине-бело-голубых. И, как правило, приносил им удачу: 21 победа и всего три поражения в 33 встречах. В Санкт-Петербурге зенитовцы при нем провели 16 матчей, одержали 12 побед и ни разу не проиграли.

Столичный рефери впервые будет судить гостевую встречу красно-белых с командой не из Москвы. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

«Зенит» при судействе Карасева

Дата

Соперник

Счет

13.08.2008

Терек (д)

3:1

02.08.2009

Сатурн (г)

2:2

13.09.2009

Ростов (д)

2:0

25.04.2010

Терек (д)

0:0

31.07.2010

Рубин (д)

2:0

03.10.2010

Спартак Нч (г)

3:2

24.04.2011

Крылья Советов (д)

3:0

18.09.2011

Рубин (г)

3:2

11.03.2012

Кубань (д)

1:1

22.09.2012

Крылья Советов (г)

2:2

20.10.2012

Кубань (д)

1:0

30.11.2012

Спартак (г)

4:2

31.03.2013

Терек (г)

3:0

02.11.2013

Амкар (д)

1:1

24.03.2014

Крылья Советов (д)

2:1

03.12.2014

Рубин (г)

1:0

07.03.2015

Урал (д)

3:0

12.04.2015

Рубин (д)

1:1

23.05.2015

Амкар (г)

0:1

21.11.2015

Урал (д)

3:0

05.03.2016

Краснодар (г)

0:0

24.04.2016

Ростов (г)

0:3

06.11.2016

Терек (г)

1:2

02.12.2017

Урал (д)

2:1

04.11.2018

Ахмат (д)

1:0

20.04.2019

Краснодар (г)

3:2

28.07.2019

Оренбург (г)

2:0

21.09.2019

Рубин (д)

5:0

19.10.2019

Ростов (д)

6:1

05.07.2020

Краснодар (г)

4:2

22.07.2020

Ростов (г)

2:1

19.09.2020

Урал (г)

1:1

21.11.2020

Ахмат (г)

2:2

Всего: 33 матча, +21=9-3 (69-31)

«Спартак» при судействе Карасева

Дата

Соперник

Счет

14.01.2010

Динамо (д)

0:1

22.06.2011

Динамо (д)

0:2

28.08.2011

ЦСКА (д)

2:2

25.03.2012

Динамо (г)

3:1

13.05.2012

Локомотив (г)

2:0

11.11.2012

Краснодар (д)

2:0

30.11.2012

Зенит (д)

2:4

16.03.2013

Локомотив (д)

0:0

21.04.2013

ЦСКА (г)

2:2

14.09.2014

Торпедо (д)

3:1

08.05.2016

Динамо (д)

3:0

18.07.2017

Динамо (г)

2:2

13.05.2018

Динамо (д)

0:1

23.09.2018

ЦСКА (г)

1:1

02.12.2018

Локомотив (д)

2:1

19.08.2019

ЦСКА (д)

2:1

29.02.2020

Динамо (г)

2:0

23.08.2020

Локомотив (д)

2:1

13.09.2020

ЦСКА (г)

1:3

Всего: 19 матчей, +9=5-5 (27-27)

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Зенит
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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