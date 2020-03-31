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«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков

31 марта 2020, 16:40
Кристиан Ансальди и Халк. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Кристиан Ансальди и Халк. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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«Зенит» опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков по количеству матчей за команду. Она была размещена в Twitter клуба.

В сборной представлены 10 полевых игроков: Дуглас Сантос, Гарай, Маммана, Барриос, Паредес, Дриусси, Данни, Халк, Домингес и Рондон. Возле каждого игрока указано количество матчей за сине-бело-голубых.

Больше всего матчей среди этих игроков у Данни — 256. На второй позиции Халк — 148.

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