19:05 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Зенит" снова вспомнил песню Шнурова "В Питере - пять". Он исполнил ее после разгрома "Спартака"

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"Зенит" разгромил "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги со счетом 5:0. После этого в Твиттере петербуржцев появилось видео, на котором солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполнил песню "В Питере - пять". Ранее подобная композиция звучала после крупной победы сине-бело-голубых над "Спартаком" (5:1) в сезоне-2017/18. 

"В Питере - пять". "Зенит" и песня Шнурова

"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

 

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31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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