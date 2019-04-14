"Зенит" снова вспомнил песню Шнурова "В Питере - пять". Он исполнил ее после разгрома "Спартака"

"Зенит" разгромил "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги со счетом 5:0. После этого в Твиттере петербуржцев появилось видео, на котором солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполнил песню "В Питере - пять". Ранее подобная композиция звучала после крупной победы сине-бело-голубых над "Спартаком" (5:1) в сезоне-2017/18.
Саундтрек сегодняшнего вечера #ВПитереПять #ЗенитАнжи pic.twitter.com/sp5XlEMEvf– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.
"В Питере - пять". "Зенит" и песня Шнурова
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