"Зенит" снова вспомнил песню Шнурова "В Питере - пять". Он исполнил ее после разгрома "Спартака"

"Зенит" разгромил "Анжи" в матче 23-го тура премьер-лиги со счетом 5:0. После этого в Твиттере петербуржцев появилось видео, на котором солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполнил песню "В Питере - пять". Ранее подобная композиция звучала после крупной победы сине-бело-голубых над "Спартаком" (5:1) в сезоне-2017/18.

"В Питере - пять". "Зенит" и песня Шнурова

"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню