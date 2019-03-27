"Зенит": "Сделали все, чтобы допустить врачей к Кокорину"

"Зенит" сделал все, чтобы допустить врачей к нападающему петербургского клуба Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО "Бутырка". Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой.

- По нашим данным, сторона защиты Александра Кокорина направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть, - приводит Агентство городских новостей "Москва" слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых. - "Зенит" со своей стороны провел все необходимые процедуры в этом направлении.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 8 апреля.

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