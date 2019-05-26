"Зенит" разгромил "Енисей". Дриусси оформил дубль

"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура чемпионата России (4:1).
В составе сине-бело-голубых дубль оформил Себастьян Дриусси, по одному мячу забили нападающий Сердар Азмун и хавбек Александр Ерохин. У красноярцев гол на счету Дмитрия Торбинского.
"Зенит" завершил сезон на 1-м месте, набрав 64 очка. "Енисей" покинул премьер лигу, заняв последнее место в турнирной таблице (20 баллов).
Чемпионат России
Премьер-лига
30-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 4:1 (1:0)
Голы: Азмун, 26 – с пенальти (1:0). Дриусси, 57 (2:0). Ерохин, 60 (3:0). Дриусси, 71 (4:0). Торбинский, 84 (4:1).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков (Маммана, 79), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), Дзюба, Азмун, Дриусси, Нету (Заболотный, 88).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Торбинский, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), Комков, Кутьин (Костюков, 82).
Предупреждения: Кутьин, 25. Ерохин, 50. Хубулов, 65.
Судьи: Сухой (Люберцы). Чельцов, Шаламберидзе (оба – Москва).
26 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 50073 зрителя.