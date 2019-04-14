"Зенит" разгромил "Анжи" и увеличил отрыв от второго места до 6 очков

14 апреля. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Анжи" - 5:0. Уверенная победа питерской команды, которая увеличила свой отрыв от второго места до 6 очков. Фото ФК "Зенит"

"Зенит" обыграл "Анжи" в матче 23-го тура российской премьер-лиги – 5:0.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Дриусси, еще по разу отличились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.

"Зенит" набрал 48 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице РПЛ от второго места до 6 очков. "Анжи", имея в своем активе 19 очков, занимает 15-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Анжи" (Махачкала) - 5:0 (2:0)

Голы: Азмун, 2 (1:0). Иванович, 9 (2:0). Ригони, 83 (3:0). Дриусси, 88 (4:0). Дриусси, 89 (5:0).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак (Ригони, 71), Оздоев, Барриос (Нобоа, 86), Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 86).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Гиголаев (Маркелов, 71), Ондуа, Кулик, Иванченко (Долгов, 65), Кацаев (Закиров, 65), Понсе.

Предупреждение: Ондуа, 79.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов, Шаламберидзе (оба - Москва).

14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 44701 зритель.

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