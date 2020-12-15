«Зенит» разгромил «Академию Коноплева» в матче молодежного первенства
15 декабря 2020, 16:05
«Зенит» одержал крупную победу над «Академией Коноплева» в игре 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота соперника пять безответных мячей.
Молодежные команды
14-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 5:0 (2:0)
Голы: Терещук, 3 (1:0). Князев, 18 (2:0). Коршунов, 57 (3:0). Петров, 68 — в свои ворота (4:0). Хотулев, 83 (5:0).
Судья: Воробьев (Новосибирск).
15 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю