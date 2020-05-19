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«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

19 мая 2020, 13:57
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что с форвардом Александром Кокориным продлен до конца сезона. На данный момент нападающий арендован «Сочи».

— Слухи о предложении Кокорину продлить контракт из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он», — приводит слова Медведева РИА Новости. — В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 4 матча за «Сочи», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Действующее соглашение Кокорина было рассчитано до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200519/1571672822.html

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