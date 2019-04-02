"Зенит" присоединился к программе поддержки людей с аутизмом

"Зенит" совместно с фондом помощи детям "Обнаженные сердца" и центром "Антон тут рядом" объявил о начале поддержки людей с аутизмом, сообщает официальный сайт клуба.

2 апреля подсветка фасада "Газпром Арены" и фон официального сайта клуба поменяются на синий – цвет организации Autism Speaks ("Аутизм говорит").

Цель акции – обратить внимание общественности на проблемы людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и поддержать организации, помогающие адаптироваться в социуме людям с этой особенностью развития.

Перед началом матча 23-го тура РПЛ "Зенит" – "Анжи" футболистов на поле выведут студенты центра "Антон тут рядом", а игроки наденут футболки с надписью "Аутизм – не болезнь".

Матч "Зенит" – "Анжи" состоится 14 апреля.