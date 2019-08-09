"Зенит" представил версию состава "Динамо" - в нем нет Филиппа

"Зенит" перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Динамо" на своем официальном сайте опубликовал заметку, посвященную будущему сопернику.

В ней говорится подробной разбираются проблемы бело-голубых, статистика выступлений, а также представлен ориентировочный состав на предстоящий матч.

В нем нет новичков "Динамо" защитника Романа Нойштедтера и нападающего Максимилиана Филиппа​.

Ориентировочный состав "Динамо":

Шунин – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш – Каборе, Юсупов – Шиманьски, Панченко, Жоаозиньо – Н’Жи.

Встреча пройдет завтра и начнется в 19.00. "Зенит" лидирует в турнирной таблице. "Динамо" идет на 10-м месте.