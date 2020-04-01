«Зенит» представил обновленную концепцию клубного канала с Орловым в роли ведущего

«Зенит» в своем официальном Twitter показал шуточный вариант концепции клубного Youtube-канала.

— В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны.