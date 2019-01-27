19:21 27 января | Футбол — РПЛ

"Зенит" пожелал удачи Лодыгину в "Олимпиакосе"

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Пресс-служба "Зенита" подтвердила переход вратаря команды Юрия Лодыгина в "Олимпиакос", а заодно, пожелала ему удачи в новом клубе.

Юрий Лодыгин продолжит сезон в "Олимпиакосе", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Юрий Лодыгин, прежде выступавший за "Ксанти" и "Эордаикос", присоединился к петербуржцам 7 июня 2013 года и дебютировал в чемпионате страны месяц спустя. В составе "Зенита" голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды – Суперкубка страны.

Лодыгин провел в составе сине-бело-голубых 164 матча, за национальную сборную в качестве игрока "Зенита" – 11 встреч. Сине-бело-голубые благодарят Юрия Лодыгина за совместную работу и желают удачи в составе новой команды!

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-27-yuriy-lodygin-prodolzhit-sezon-v-olimpiakose.htm

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