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«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с 42-летием

17 октября 2019, 14:57
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«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 42-летием. В клубе португалец работал с 2014 по 2016 годы и выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок России.

— С днем рождения, Андре! Happy birthday, Mister! — говорится в сообщении клуба в Instagram.

В настоящее время Виллаш-Боаш работает в «Марселе», с которым занимает 9 место во французской лиге 1.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

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