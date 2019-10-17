«Зенит» поздравил Виллаш-Боаша с 42-летием
17 октября 2019, 14:57
«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с 42-летием. В клубе португалец работал с 2014 по 2016 годы и выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок России.
— С днем рождения, Андре! Happy birthday, Mister! — говорится в сообщении клуба в Instagram.
В настоящее время Виллаш-Боаш работает в «Марселе», с которым занимает 9 место во французской лиге 1.
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