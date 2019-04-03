"Зенит" поздравил тренера команды Симутенкова в 46-летием

"Зенит" поздравил с днем рождения ассистента главного тренера команды Игоря Симутенкова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет.
Симутенков входит в структуру "Зенита" с 2015 года. Первые два сезона он возглавлял молодежку, а в штаб первой команды вошел в 2017-м.
В бытность футболистом Симутенков защищал цвета таких клубов, как московское "Динамо", итальянские "Реджана" и "Болонья", испанский "Тенерифе" и американский "Канзас-Сити".
Сегодня тренеру сине-бело-голубых Игорю Симутенкову исполняется 46 лет.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 3 апреля 2019 г.
С днем рождения, Игорь Витальевич! 🎂 pic.twitter.com/7SK7XG4q9f
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