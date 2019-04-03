"Зенит" поздравил тренера команды Симутенкова в 46-летием

"Зенит" поздравил с днем рождения ассистента главного тренера команды Игоря Симутенкова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет.

Симутенков входит в структуру "Зенита" с 2015 года. Первые два сезона он возглавлял молодежку, а в штаб первой команды вошел в 2017-м.

В бытность футболистом Симутенков защищал цвета таких клубов, как московское "Динамо", итальянские "Реджана" и "Болонья", испанский "Тенерифе" и американский "Канзас-Сити".