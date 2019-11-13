РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» поздравил с днем рождения Лунева и Давыдова

12:46
Теги:

В Twitter «Зенит» поздравил с днем рождения вратаря команды Андрея Лунева. Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Также клуб поздравил бывшего футболиста и тренера команды Анатолия Давыдова. Ему исполнилось 66 лет. Сейчас он является директором академии сине-бело-голубых.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир