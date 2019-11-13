«Зенит» поздравил с днем рождения Лунева и Давыдова

В Twitter «Зенит» поздравил с днем рождения вратаря команды Андрея Лунева. Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Андрею Луневу — 28! С днем рождения, дорогой Андрей! ?? pic.twitter.com/T54xIuT3Ja — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 13, 2019

Также клуб поздравил бывшего футболиста и тренера команды Анатолия Давыдова. Ему исполнилось 66 лет. Сейчас он является директором академии сине-бело-голубых.

Легендарному футболисту и тренеру «Зенита», а ныне — директору «Газпром"-Академии сине-бело-голубых, Анатолию Давыдову — 66!



С днем рождения, Анатолий Викторович! pic.twitter.com/KexTX0AW4m — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 13, 2019

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