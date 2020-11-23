РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» поздравил Медведева. И выложил его фото в цветах клуба

01:54
Теги:

«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который стал победителем Итогового турнира ATP. В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

Петербургский клуб опубликовал в Twitter фото Медведева в футболке с эмблемой сине-бело-голубых.

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении клуба.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
35
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир