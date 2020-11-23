«Зенит» поздравил Медведева. И выложил его фото в цветах клуба
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«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который стал победителем Итогового турнира ATP. В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.
Петербургский клуб опубликовал в Twitter фото Медведева в футболке с эмблемой сине-бело-голубых.
«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении клуба.
Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион! ??? pic.twitter.com/rMCTdNPNOS— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 22, 2020
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