«Зенит» поздравил Медведева. И выложил его фото в цветах клуба

«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который стал победителем Итогового турнира ATP. В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

Петербургский клуб опубликовал в Twitter фото Медведева в футболке с эмблемой сине-бело-голубых.

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении клуба.