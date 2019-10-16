«Зенит» поздравил Лунева с рождением сына

«Зенит» поздравил голкипера Андрея Лунева с рождением сына.

«15 октября в семье вратаря сине-бело-голубых и сборной России произошло радостное событие — Диана, супруга Андрея, родила сына.

Мальчика назвали Денис.

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет футболиста с пополнением и желает Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!» - говорится в сообщении на сайте клуба.