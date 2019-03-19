"Зенит" поздравил Кокорина с днем рождения

"Зенит" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения форварда Александра Кокорина. Сегодня, 19 марта, футболисту исполнилось 28 лет.

Кокорин находится под следствием по делу о хулиганстве и побоях с 8 октября 2018 года. Вместе с Павлом Мамевым, младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким устроили драки в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.