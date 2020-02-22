«Зенит» поздравил Ивановича с днем рождения
11:20
22 февраля капитан «Зенита» Бранислав Иванович отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет.
— Браниславу Ивановичу — 36! С днем рождения, капитан! — говорится в сообщении в Twitter.
За свою карьеру Иванович выступал за сербские «Ремонт», «Срем» и ОФК, московский «Локомотив», «Челси» и «Зенит».
В составе «Челси» серб стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Сербский защитник выступает за «Зенит» с февраля 2017 года. За это время он стал чемпионом России и бронзовым призером страны.
Браниславу Ивановичу — 36! С днем рождения, капитан! ?? pic.twitter.com/GgNkk5UImK— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 22, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...