«Зенит» поздравил Ивановича с днем рождения

22 февраля капитан «Зенита» Бранислав Иванович отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет.

— Браниславу Ивановичу — 36! С днем рождения, капитан! — говорится в сообщении в Twitter.

За свою карьеру Иванович выступал за сербские «Ремонт», «Срем» и ОФК, московский «Локомотив», «Челси» и «Зенит».

В составе «Челси» серб стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сербский защитник выступает за «Зенит» с февраля 2017 года. За это время он стал чемпионом России и бронзовым призером страны.