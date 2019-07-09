"Зенит" поздравил Джорджевича с 25-летием

"Зенит" поздравил своего нападающего Луку Джорджевича с днем рождения. Сегодня черногорскому форварду исполнилось 25 лет.

Воспитанник черногорского клуба "Могрен" из Будвы присоединился к "Зениту" в 2012 году. Он выступал на правах аренды в "Твенте", "Сампдории", "Понферрадине" и тульском "Арсенале".



В составе сине-бело-голубых отыграл 30 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Вместе с "Зенитом" выиграл Суперкубок России.



В прошлом сезоне провел Джорджевич 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач.



– Уважаемый Лука! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес и желаем успешного сезона вместе с "Зенитом", – говорится в сообщении на официальном сайте.