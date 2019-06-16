"Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Он сообщил, что петербуржцы не будут предлагать контракт Юрию Лодыгину, который был арендован "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19.

В минувшем сезоне основным голкипером сине-бело-голубых был Андрей Лунев, который провел 42 матча во всех турнирах. Михаил Кержаков сыграл в четырех играх. В подготовке команды к новому сезону принял участие Егор Бабурин, вернувшийся из "Рубина", где он выступал на правах аренды.

– Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, – приводит ТАСС слова Медведева.

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