«Зенит» пока не ведет переговоры с Кокориным по новому контракту

Как стало известно «СЭ», на данный момент руководство клуба из Санкт-Петербурга не вступало в переговоры с 28-летним форвардом Александром Кокориным по поводу нового соглашения. Действующий договор футболиста заканчиается в июне этого года.

Напомним, что нападающего до конца сезона-2019/20 арендовал ФК «Сочи». (Виталий Айрапетов)