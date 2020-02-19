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«Зенит» пока не ведет переговоры с Кокориным по новому контракту

19 февраля 2020, 17:11
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», на данный момент руководство клуба из Санкт-Петербурга не вступало в переговоры с 28-летним форвардом Александром Кокориным по поводу нового соглашения. Действующий договор футболиста заканчиается в июне этого года.

Напомним, что нападающего до конца сезона-2019/20 арендовал ФК «Сочи». (Виталий Айрапетов)

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