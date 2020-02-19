«Зенит» пока не ведет переговоры с Кокориным по новому контракту
19 февраля 2020, 17:11
Как стало известно «СЭ», на данный момент руководство клуба из Санкт-Петербурга не вступало в переговоры с 28-летним форвардом Александром Кокориным по поводу нового соглашения. Действующий договор футболиста заканчиается в июне этого года.
Напомним, что нападающего до конца сезона-2019/20 арендовал ФК «Сочи». (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...