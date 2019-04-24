"Зенит" обыграл "Динамо" в домашнем матче 25-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун.

"Зенит" набрал 54 очка и остался на 1-м месте в турнирной таблице. "Динамо" с 28 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 60 (1:0). Азмун, 66 (2:0).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Ригони (Мусаев, 90), Барриос, Оздоев, Дриусси (Шатов, 59), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76).

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Соу, Москвичев, Юсупов (Жоаузинью, 70), Морозов, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).

Предупреждения: Панченко, 6. Соу, 20. Барриос, 52.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

24 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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