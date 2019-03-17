"Зенит" – первый клуб, который не смог победить на "Открытие Арене" с пяти попыток

"Зенит" не смог обыграть "Спартак" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России и продлил безвыигрышную серию в гостях у красно-белых до шести матчей (+0=3-3, мячи 8-13).

Кроме того, сине-бело-голубые оказались первой командой, которой не удалось победить на новом стадионе "Спартака" с пяти попыток. В премьер-лиге на поле "Открытие Арены" красно-белые встречались с 21 командой и уступили десяти из них. Однако, из клубов, приезжавших в Тушино больше двух раз успеха, помимо "Зенита", не добились лишь "Рубин", "Амкар" и "Крылья Советов". (Кирилл Бурдаков)

Клубы, никогда не побеждавшие на "Открытие Арене" в чемпионате России

Клуб И Н П М О Зенит 5 3 2 6-9 3 Амкар 4 2 2 4-6 2 Рубин 4 0 4 1-5 0 Кр.Советов 3 0 3 1-5 0 Кубань 2 2 0 3-3 2 Мордовия 2 1 1 4-6 1 Торпедо 2 0 2 1-4 0 Оренбург 2 0 2 2-4 0 Тосно 1 0 1 1-2 0 Томь 1 0 1 0-1 0 СКА-Хабаровск 1 0 1 0-1 0

Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей