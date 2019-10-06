«Зенит» передал семье Сарсании золотую медаль

Сегодня на кладбище «Ракитки» состоялось открытие памятника экс-спортивному директору «Зенита» Константину Сарсании. Его семья выразила благодарность за помощь в установке монумента клубу из Санкт-Петербурга, руководителям РПЛ — Сергею Прядкину и Сергею Чебану, а также гендиректору «Рубина» Рустему Сайманову и спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину.

Кроме того, семья Сарсании получила от «Зенита» золотую медаль за победу в чемпионате России-2018/19. Константин Сергеевич трудился спортивным директором сине-бело-голубых в 2006-08 годах, а также в 2017-м. (Сергей Егоров)