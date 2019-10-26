«Зенит» отправился в Самару на матч с «Крыльями Советов»
14:56
«Зенит» вылетел в Самару на матч 14-го тура с «Крыльями Советов», о чем сообщил в своем официальном Twitter.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 27 октября и начнется в 14.00, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Отправляемся в Самару! #КрыльяЗенит pic.twitter.com/WgYXvtznTa— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 26, 2019
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