«Зенит» отправился на сбор в Испанию

«Зенит» отправился на второй зимний сбор. Он пройдет в испанском Бенидорме.

Пока неизвестно полетел ли нападающий Александр Кокорин с командой. Ранее появлялась информация, что футболист останется в расположении «Зенита-2».

«Зенит» и ЦСКА в рамках вторых тренировочных сборов сыграют контрольный матч в Испании. Встреча между первой и четвертой командой РПЛ состоится 9 февраля. Перед этим «Зенит» сыграет с люксембургским «Дюделанжем» (1 февраля).