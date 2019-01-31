"Зенит" отправился на последний сбор в Испанию

Команда из Санкт-Петербурга вылетела в Аликанте, где проведет заключительный тренировочный сбор перед началом нового сезона, информирует пресс-служба клуба.
В Испании у "Зенита" запланировано три товарищеских встречи. 2 февраля подопечные Сергея Семака сыграют с "Эльче", 4 февраля они встретятся с "Дюделанжем", а 8 числа померятся силами с "Сарпсборгом".
12 февраля "Зениту" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Встреча пройдет в Стамбуле. Начало в 20:55 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-31-zenit-otpravilsya-na-vtorye-gazprom-trenirovochnye-sbory.htm
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