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«Зенит» оштрафовали за использование фанатами пиротехники в матче с «Арсеналом»

15:34
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (0:1).

— Болельщики «Зенита» использовали пиротехнические изделия по ходу матча. Клуб из Санкт-Петербурга оштрафован на 40 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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