В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице, в то время как петербуржцы — досрочно завоевали золотые медали чемпионата страны.

Следить за матчем «Зенит» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург»