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«Зенит» — «Оренбург»: видеотрансляция матча в 20.30

15 июля 2020, 18:30
«Зенит» на своем поле примет «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Оренбург»
«Зенит» на своем поле примет «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Оренбург»
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В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице, в то время как петербуржцы — досрочно завоевали золотые медали чемпионата страны.

Следить за матчем «Зенит» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Оренбург»

Зенит — Оренбург

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