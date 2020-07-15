Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в концовке матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Счет матча стал 4:1.

Результативную передачу ему отдал Сердар Азмун. Благодаря этому Дзюба вновь вырвался вперед в гонке бомбардиров — 17 мячей. Азмун на втором месте — 16 голов.