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«Зенит» — «Оренбург»: Дзюба забил 17-й гол в РПЛ с передачи Азмуна

15 июля 2020, 22:20
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в концовке матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Счет матча стал 4:1.

Результативную передачу ему отдал Сердар Азмун. Благодаря этому Дзюба вновь вырвался вперед в гонке бомбардиров — 17 мячей. Азмун на втором месте — 16 голов.

Зенит — Оренбург

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