«Зенит» — «Оренбург»: Дзюба забил 17-й гол в РПЛ с передачи Азмуна
15 июля 2020, 22:20
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в концовке матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Счет матча стал 4:1.
Результативную передачу ему отдал Сердар Азмун. Благодаря этому Дзюба вновь вырвался вперед в гонке бомбардиров — 17 мячей. Азмун на втором месте — 16 голов.
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