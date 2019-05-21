"Зенит" опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. Сине-бело-голубые представили маршрут парада.

В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Теплоходы с футболистами и болельщиками пройдут маршрутом от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца. После этого команда пересядет на автобус и отправится по Невскому проспекту до Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет бывший стадион "Зенита" "Петровский".

Напомним, "Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19 4 мая после ничьей с "Ахматом" в Грозном (1:1) и поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). 12 мая после домашнего матча с ЦСКА на стадионе "Газпром-Арена" (3:1) команда Сергея Семака получила чемпионский кубок и золотые медали.

26 мая питерцы в заключительном, 30-м туре РПЛ принимают "Енисей". Все игры в воскресенье начнутся в одно время - 14.00 (по Москве).

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