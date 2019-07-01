19:17 1 июля | Футбол — РПЛ

"Зенит" объявил об уходе Маркизио

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Пресс-служба "Зенита" объявила о том, что полузащитник Клаудио Маркизио покидает клуб, как и предполагал "СЭ". Сине-бело-голубые и итальянский игрок достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября 2018-го, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.

У Маркизио есть варианты продолжения карьеры

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