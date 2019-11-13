«Зенит» обратился к Давиду Вилье
17:10
Испаноязычный Twitter «Зенита» опубликовал обращение к бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Футболист сегодня объявил о завершении карьеры.
«Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель», — говорится в сообщении «Зенита».
Fue un verdadero honor para nosotros competir contigo en el campo?— FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) November 13, 2019
?Qu? tengas mucha suerte, crack @Guaje7Villa!https://t.co/otHi7q1lZx pic.twitter.com/Cvgcg6aT3R
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