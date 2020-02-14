«Зенит» назвал игроков на третий сбор
«Зенит» опубликовал список игроков на третий зимний тренировочный сбор команды, который пройдет в турецкой Анталье с 14 по 22 февраля. В него вошло 25 футболистов.
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин.
Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой.
Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Малком, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.
В рамках сбора «Зенит» проведет четыре игры. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо».
Отправляемся на третьи #ГазпромТренировочныеСборы в следующем составе ? pic.twitter.com/x9VXqcBI2W— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 14, 2020