«Зенит» назвал игроков на третий сбор

«Зенит» опубликовал список игроков на третий зимний тренировочный сбор команды, который пройдет в турецкой Анталье с 14 по 22 февраля. В него вошло 25 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин.

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Малком, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.

В рамках сбора «Зенит» проведет четыре игры. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо».