«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую должность в клубе. Он стал директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.
После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.
Также Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу. 39-летний экс-футболист трижды выиграл с «Зенитом» чемпионат России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-andrey-arshavin-naznachen-direktorom-departamenta-po-razvitiyu-molodezhnogo-futbola-po-sportivnym-vo.htm