«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую должность в клубе. Он стал директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.

Также Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу. 39-летний экс-футболист трижды выиграл с «Зенитом» чемпионат России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.