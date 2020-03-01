РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» накажет виновных в стычке фанатов на матче с «Локомотивом»

1 марта 2020, 23:50

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб накажет лиц, допустивших стычку фанатов на матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

Драка болельщиков на&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. 20-й тур РПЛ, 29&nbsp;февраля 2020 года.Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», который пытался сорвать баннер

Во время игры один из фанатов клуба из Сант-Петербурга оказался рядом с гостевым сектором и начал оскорблять фанатов гостей. Те перелезли через ограждение и напали на мужчину. Затем он попытался сорвать баннер на гостевой трибуне. На него снова набросились фаны «Локо».

— Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его там быть не должно было, — цитирует ТАСС Медведева. — Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7874323

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир