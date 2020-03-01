«Зенит» накажет виновных в стычке фанатов на матче с «Локомотивом»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб накажет лиц, допустивших стычку фанатов на матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

Во время игры один из фанатов клуба из Сант-Петербурга оказался рядом с гостевым сектором и начал оскорблять фанатов гостей. Те перелезли через ограждение и напали на мужчину. Затем он попытался сорвать баннер на гостевой трибуне. На него снова набросились фаны «Локо».

— Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его там быть не должно было, — цитирует ТАСС Медведева. — Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны.