"Зенит" летом поменяет звук и свет на "Газпром Арене"

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба подчеркнул, что проблема с акустикой на "Газпром Арене" будет решена.

- Как решить проблему с акустикой на стадионе?

- Мы знаем о ней. Я слышал об этом и после известного концерта одного известного персонажа. Звук был отвратительный. Звуковое и световое оформление арены будет меняться. Верю, что в новый сезон войдем с нормальный звуком и нормальным светом - двумя новыми экранами и мультимедийной полосой по периметру стадиона.

- Будет ли создано женское отделение?

- Почему отделение? Надо целую команду! Недавно был в Барселоне, там женская команда - это часть структуры клуба. Выручка по женскому магазину выше, чем в мужском на один предмет. Развитие женского футбола отстает от мужского, но для изменения ситуации как минимум должно быть хорошее соревнование в стране. (Гоша Чернов)