«Зенит» — «Краснодар»: за фол на Оздоеве не назначен пенальти
8 ноября 2020, 21:17
На 56-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:1) ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший фол Александра Мартыновича и не назначивший пенальти в ворота «быков». В том моменте краснодарский защитник сыграл безрассудно, совершив прыжок в своей штрафной площади и попав ногой в голову Магомеду Оздоеву.
Судья на случившееся не отреагировал. Видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин в действия арбитра не вмешались. 11-метровый удар за удар ногой в голову назначен не был. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи