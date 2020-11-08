В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» идет на третьем месте в РПЛ с 27 очками, «Краснодар» (18 очков) занимает десятое место. В прошлом туре команда Сергея Семака обыграла «Химки» (2:0) в гостях, «Краснодар» на выезде уступил «Ахмату» (0:2).

Следить за матчем «Зенит» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Краснодар»