На 13-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший игру рукой Вендела и не назначивший пенальти в ворота сине-бело-голубых. Рефери занял такую позицию, что не мог видеть зенитовского игрока.

Ему на помощь пришли видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин. Через некоторое время, проведя проверку, они пригласили судью к монитору. Москалев сравнительно быстро изучил видеозапись и решил указать на 11-метровую отметку.

Полузащитник «Зенита» действительно сыграл отставленной в сторону правой рукой, совершив фол по неосторожности. Недавно введенное правило «короткого рукава» в этой ситуации применить нельзя — контакт с мячом произошел ниже той части, которой можно играть в мяч. (Александр Бобров)