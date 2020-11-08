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«Зенит» — «Краснодар»: ВАР исправили ошибку Москалева. За что назначен пенальти?

8 ноября 2020, 19:40
Вендел играет рукой в собственной штрафной. Фото Twitter Игра Вендела в штрафной площади. Фото Twitter
Вендел играет рукой в собственной штрафной. Фото Twitter
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На 13-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший игру рукой Вендела и не назначивший пенальти в ворота сине-бело-голубых. Рефери занял такую позицию, что не мог видеть зенитовского игрока.

Ему на помощь пришли видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин. Через некоторое время, проведя проверку, они пригласили судью к монитору. Москалев сравнительно быстро изучил видеозапись и решил указать на 11-метровую отметку.

Полузащитник «Зенита» действительно сыграл отставленной в сторону правой рукой, совершив фол по неосторожности. Недавно введенное правило «короткого рукава» в этой ситуации применить нельзя — контакт с мячом произошел ниже той части, которой можно играть в мяч. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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