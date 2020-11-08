Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ. С первых минут в составе питерцев на поле выйдет форвард Артем Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

Запас: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Шапи, Берг.

Запас: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Кабелла, Марков.