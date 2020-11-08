На 36-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» у арбитра Владимира Москалева были основания показать желтую карточку нападающему «быков» Маркусу Бергу. Однако судья этого не сделал, ограничившись внушением. Для форварда предупреждение стало бы вторым — он покинул бы поле.

В том моменте Берг в борьбе за мяч угодил локтем левой руки в голову Вильмару Барриосу. Видеоарбитры в таких ситуациях, связанных с невынесением предупреждения, вмешаться не могут. Даже если желтая карточка вторая. (Александр Бобров)